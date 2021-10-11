В оперштабе, отметили, что нагрузка на систему здравоохранения на сегодняшний день крайне велика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реабилитационный центр «Озеро Чусовское» перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в оперштабе, отметив, что нагрузка на систему здравоохранения на сегодняшний день крайне велика, так как уровень заболеваемости коронавирусом продолжительное время не снижается.

- Минздрав Свердловской области круглосуточно следит за изменением загрузки коечного фонда, развернутого под COVID-19. При необходимости оперативно принимаются решения о перепрофилировании дополнительных коек, такой опыт у наших медицинских учреждений есть, - рассказали в оперштабе. - В некоторых случаях медиками принимаются решения о госпитализации пациентов не в ближайший госпиталь, в том числе о направлении в соседние муниципалитеты. Это ситуация, характерная для эпидемии. Главный принцип - оказать больному необходимую помощь.

Также там отметили, что снизить нагрузку на больницы и медиков поможет строгое соблюдение всех противоэпидемических мероприятий и своевременная вакцинация.

Ранее реабилитационный центр «Озеро Чусовское» уже работал как инфекционный стационар. Здесь было развернуто 170 коек для пациентов с коронавирусом.