Следственный комитет начал проверку сообщений о нападении цирковой обезьяны на ребенка в Нижнем Тагиле

Шимпанзе укусила мальчика за ногу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет начал проверку информации о том, что в цирке Нижнего Тагила обезьяна напала на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
- Организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ), - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Также специалисты проведут исследование, чтобы определить тяжесть вреда здоровью мальчика. Кроме того, сейчас опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы.
Инцидент произошел 9 октября 2021 года в цирке Нижнего Тагила во время программы «Тропик шоу». В соцсетях рассказывают, что на ребенка напала шимпанзе. У мальчика травмирована нога. Перед тем как выбежать в зрительный зал она наотрез отказывалась слушаться дрессировщика. По данному факту проверку также начала прокуратура.
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