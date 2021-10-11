Следственный комитет начал проверку сообщений о нападении цирковой обезьяны на ребенка в Нижнем Тагиле

Шимпанзе укусила мальчика за ногу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку информации о том, что в цирке Нижнего Тагила обезьяна напала на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

- Организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ), - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Также специалисты проведут исследование, чтобы определить тяжесть вреда здоровью мальчика. Кроме того, сейчас опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы.

Инцидент произошел 9 октября 2021 года в цирке Нижнего Тагила во время программы «Тропик шоу». В соцсетях рассказывают, что на ребенка напала шимпанзе. У мальчика травмирована нога. Перед тем как выбежать в зрительный зал она наотрез отказывалась слушаться дрессировщика. По данному факту проверку также начала прокуратура.

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