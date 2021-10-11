Водитель скрылся с места ДТП Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД ищут очевидцев наезда на 80-летнюю бабушку. ДТП произошло напротив дома № 124 по улице Бажова еще 28 сентября. Неизвестный водитель сбил пожилую женщину и уехал.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной двигаясь по Бажова со стороны Малышева в сторону Ленина допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

После ДТП пожилая женщина обратилась в ГКБ № 23, где медики диагностировали у нее перелом шейки бедра левой ноги.

В ГИБДД просят очевидцев наезда на бабушку помочь в поисках скрывшегося водителя и позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 961-778-84-88 или 02. Конфиденциальность гарантируется.