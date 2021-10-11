В Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ и COVID-19 закрыли 207 классов

При этом 202 класса в Екатеринбурге закрыли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 11 октября, в Екатеринбурге из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на дистанционное обучение отправили 207 классов. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте образования.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - заявили там.

При этом 202 класса в Екатеринбурге закрыли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. Еще пять классов отправили на дистант из-за заболеваемости ОРВИ.

Также в городе на карантин закрыли 135 групп в детских садах. Из них 69 групп отправили домой из-за COVID-19, еще 66 – из-за ОРВИ.

При этом, по данным на 6 октября, на дистант из-за случаев коронавируса переведено 136 классов и 56 групп в детских садах. Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга не будут вводить досрочные каникулы в школах из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Отдых пройдет по календарному учебному графику школ. Департамент образования рекомендовал учебным заведениям провести каникулы с 1 по 7 ноября в 2021 году.