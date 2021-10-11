Площадь тления торфяника в Екатеринбурге достигла почти 120 гектаров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место тления торфяника в районе Солнечного в Екатеринбурге выехала аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и опорный пункт пожаротушения пожарно-спасательного гарнизона. По результатам авиаразведки площадь тления составляет почти 120 гектаров.

- Для разведки очагов тления в воздух была поднята беспилотная авиационная система. С земли разведка проводится мобильной группой спасателей на квадрацикле, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас на месте задымления работают 49 человек личного состава МЧС и 9 единиц спецтехники. Для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема была проложена магистральная линия. Спасатели проливают территорию для снижения интенсивности задымления.

Напомним, из-за тления торфяника Екатеринбург 11 октября окутало смогом. Жители жалуются на сильный запах гари. По прогнозам синоптиков, из-за потепления и отсутствия сильного ветра смог продержится в городе еще несколько дней.