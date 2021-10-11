Прокуратура проверяет информацию о нападении обезьяны на пятилетнего малыша в цирке Нижнего Тагила

Перед тем как выбежать в зрительный зал обезьяна отказывалась слушаться дрессировщика Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района проверяет информацию о нападении в цирке во время представления обезьяны на пятилетнего малыша. Животное травмировало ребенку левую ногу.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению техники безопасности в цирке при организации представлений и массовых мероприятий. Кроме того, будут запрошены ветеринарные документы на животного, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел в субботу, 9 октября во время программы «Тропик шоу». Как рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», на ребенка напала шимпанзе. Перед тем как выбежать в зрительный зал она наотрез отказывалась слушаться дрессировщика.

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