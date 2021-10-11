Организаторы концерта Zivert в Екатеринбурге вернут деньги зрителям, не попавшим на выступление

Фото: читатель КП

Организаторы концерта Zivert в Екатеринбурге вернут деньги за билеты зрителям, не попавшим на выступление. Об этом представители компании PMI Show сообщили на своей странице в Instagram.

- Заявление на возврат денежных средств за билеты зрителям, не посетившим концерт, будут рассмотрены индивидуально, - написали в аккаунте компании.

Напомним, из-за сломавшейся техники концерт Zivert в «Екатеринбург-Экспо» задержали на два часа. Некоторые фанаты устали ждать и ушли с концертной площадки, а оставшиеся после выступления пожаловались на очереди и плохой звук и свет.

- Двери в зал планировали открыть в 18:00, но запустили только ближе к 20:00, создав огромные толпы у дверей. Когда расселись начали объявлять о том, что по техническим причинам начало сдвинется, - рассказывала «КП-Екатеринбург» читательница. - Волонтеры сказали, что оборудование искрило и отключалось во время репетиции. Экраны в итоге не работали и не все освещение включилось к самому концерту.

В «Екатеринбург-Экспо» извинились перед зрителями и обещали ужесточить требования к проведению мероприятий на площадке, чтобы не допустить подобных ситуаций.