Больше 50 тысяч домашних питомцев перевезли электрички на СвЖД с начала года

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Пассажир с питомцем (по статистике) был практически на каждом из 233 рейсов, ежедневно выполняемых электричками АО «Свердловская пригородная компания» на СвЖД.

Наибольшей популярностью услуга пользовалась у жителей Свердловской области. С начала года они оформили около 50 тыс. билетов на домашних животных. В Тюменской области за этот же период было перевезено почти 6 тыс. «хвостатых пассажиров», в ХМАО – Югре свыше 1,5 тыс. Чаще всего хозяева брали с собой в поездку собак и кошек.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Мелкие животные могут находиться в вагоне без переноски, под наблюдением хозяев. Собаки – в наморднике и на поводке. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). При этом животные не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима.

Билет (квитанцию) на провоз животных можно оформить в любой пригородной кассе либо в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Стоимость услуги зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту.

Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.