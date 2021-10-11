На Урале будут судить мужчину за поджог дома, в котором были его жена, сын и теща

Мужчину обвиняют по трем статьям уголовного кодекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области передали в суд дело жителя Волчанска, который поджег дом, в котором находились его жена, сын и теща. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 23 ноября 2020 года днем обвиняемый был в доме на улице Гоголя вместе с женой и их сыном 2009 года рождения. В это время к ним пришла в гости теща. Между мужчиной и матерью супруги произошла ссора. Жена вступилась за маму. Тогда обвиняемый решил их убить.

- Мужчина в гараже взял пластмассовую канистру емкостью 10 литров с находящейся в ней легковоспламеняющейся жидкостью - смесью бензина с моторным маслом, после чего вернулся на кухню и разлил указанную жидкость по полу и возле входной двери, - говорится в сообщении прокуратуры.

Часть жидкости попала под ноги жены и тещи. После этого мужчина поджег зажигалкой бересту и бросил ее на пол. Начался пожар на кухне. Огонь заблокировал единственный выход из дома. А угарный газ заполнил комнату, где был сын обвиняемого. Теща попыталась пройти к выходу, но мужчина ее оттолкнул, и она упала в открытый погреб. После этого обвиняемый вышел из дома и закрыл дверь.

Жена смогла выбраться из горящего здания через разбитое деревянное окно. Она сообщила о пожаре и позвала на помощь. На место приехали пожарные, они спасли тещу и ребенка.

Супруга обвиняемого получила ожоги площадью 70-80% и 29 ноября 2020 года умерла в больнице. Теща получила 8% ожогов тела, у сына врачи обнаружили ожог дыхательных путей и отравление угарным газом. Эти травмы оцениваются как легкий вред здоровью.

Жителя Волчанки обвиняют по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное путем поджога). Мужчине грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина устроил пожар в одноэтажном деревянном доме. Там жила семейная пара, которая воспитывала трех сыновей 2010, 2015 и 2020 года рождения.

В день инцидента старший и младший ребенок были в учебных заведениях. Средний сын был дома на дистанте.

- Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, закидывая пламя снегом. В момент ЧП ребенок находился в дальней комнате. Ранее семья в поле зрение ОВД не попадала, - объяснил Горелых.

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