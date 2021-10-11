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Общество11 октября 2021 10:15

В Екатеринбурге воздух проверят на содержание вредных примесей

К ситуации со смогом из-за тлеющего торфяника подключился Роспотребнадзор
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге Управление Роспотребнадзора проконтролирует качество воздуха после того, как город окутал смог из-за тлеющего торфяника.

- Южным Екатеринбургским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в жилом массиве Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ.

Напомним, по данным синоптиков, смог продержится в городе еще несколько дней. Екатеринбуржцам рекомендуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать кондиционер, маски, респираторы и делать влажную уборку.