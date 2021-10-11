Дизайн, спорт и музыка: Tele2 составила рейтинг самых популярных мероприятий сезона

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Компания составила рейтинг мероприятий по объему потребления трафика. Самым посещаемым двухдневным событием стал фестиваль «Итальянские каникулы», а лидером по объему скачанного трафика за один день – Esquire Weekend. Сентябрь оказался наиболее популярным фестивальным месяцем сезона.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в концертную и фестивальную индустрию столицы. Однако в 2021 году досуговые площадки возвращаются к прежнему ритму работы и проводят выставки, концерты и другие события с учетом всех профилактических мер.

Tele2 проанализировала активность абонентов в столичном регионе и определила наиболее массовые мероприятия за период с июня по сентябрь 2021 года. Специалисты проектного офиса big data провели исследование с помощью геоаналитики, которая позволяет анализировать массивы обезличенных данных о местонахождении абонентов в привязке к дорогам, типам объектов, территории покрытия оператора связи. В выборку попали шесть самых ярких медийных событий: EsquireWeekend, Summer Sound Festival, Open WaterSUP Fest, OFFF Moscow 2021, «Итальянские каникулы» и «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка».

Рейтинг двухдневных мероприятий возглавил фестиваль «Итальянские каникулы», который прошел 11-12 сентября на территории «Хлебозавода». Здесь собралось около 20% от общего числа абонентов, посещавших массовые мероприятия в сентябре. Количество скачанных терабайтов за два дня составило 1,6 Тб. На втором месте – главный международный фестиваль в индустрии дизайна и цифрового искусства OFFF, где посетители 3-4 сентября использовали 1,2 Тб трафика. Практически в эти же дни – 4 и 5 сентября – в Зеленом театре ВДНХ прошли концерты рок-музыкантов в рамках «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка». Несмотря на ограничения площадки в 500 человек, рок-фестиваль попал в тройку лидеров по объему потребляемого трафика с показателем в 1 Тб.

Среди однодневных событий с большим отрывом лидирует Esquire Weekend, который 5 июня открыл фестивальный сезон на «Хлебозаводе». На медиафестиваль пришлось 46% от общего объема потребляемого трафика (1,1 Тб). 22 августа на дизайн-заводе «Флакон» состоялся один из самых громких музыкальных концертов под открытым небом – выступление группы «Каста» в рамках Summer SoundFestival. Здесь абоненты оператора израсходовали 0,6 Тб трафика, что ставит событие на вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров Open Water SUP Fest – любители спорта и активного отдыха 12 сентября присоединились к заключительному сап-заезду сезона. В этот день на Гребном канале абоненты оператора скачали 0,3 Тб трафика.

Примечательно, что самым востребованным среди организаторов мероприятий месяцем стал сентябрь. Каждые выходные на столичных досуговых площадках – общественное пространство «Хлебозавод», ВДНХ, дизайн-завод «Флакон» – клиенты оператора потребляли в среднем в 2,5 раза больше трафика, чем в выходные августа.