В Нижневартовске проконтролируют строительство больницы на 1100 мест

Скоро в Нижневартовске появится больница на 1100 мест. Фото: сообщество Югры в ВК

В минувшие выходные губернатор ХМАЛ Наталья Комарова провела в Нижневартовске, где посетила возводимую Центральную окружную больницу, рассчитанную на 1100 коек.

На данный момент общая готовность объекта составляет 76%, строительные работы выходят на финишную прямую – уже установлены оконные блоки, завершена облицовка фасадов и оштукатурены стены, а также полностью смонтированы инженерные сети, начата чистовая отделка помещений. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

- Рассчитываем на то, что данные возложенные обязательства и принятые решения по организации их выполнения приведут к результату, который мы все ждём, и вы в том числе, - рассказала глава региона Наталья Комарова.

С 11 октября в Югре начинает работу окружной штаб, который будет в ежедневном режиме контролировать строительные работы в больнице.