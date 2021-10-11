На Урале в почтовое обращение вышли конверты с танком «Армата» «Уралвагонзавода»

Конверты с литерой «А» можно отправить в любую точку России. Фото: «Почта России»

В Свердловской области в постовое обращение вышли конверты с изображением танка Т-14 на платформе «Армата». Эту технику производит «Уралвагонзавод», которому 11 октября исполнилось 85 лет. Об этом сообщает «Почта России».

- Кроме этого на конверте представлены шесть государственных наград «Уралвагонзавода» советского периода, - говорится в сообщении.

Всего выпустили один миллион маркированных конвертов с литерой «А». Часть тиража уже поступила в почтовые отделения Нижнего Тагила и другие города Свердловской области. Остальные конверты разойдутся по остальным регионам страны.

Конверты с литерой «А» можно отправить в любую точку России. А вот для того, чтобы выслать письмо за границу в таком конверте, нужны будут дополнительные марки.

В конце августа в почтовое обращение вышли марки танками производства «Уралвагонзавода». На них были изображены танки Т-34-76, Т-54, Т-72Б3, Т-90М «Прорыв». Эта серия была посвящена 100-летию отечественного танкостроения. Номинал марок с уральскими танками был равен 24 рублям. Тираж составил 104 тысячи.

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