На сцене ЦК Урал покажут спектакли Sepia и «Синяя Борода» театра «Провинциальные танцы»

Фото предоставлено пресс-службой театра «Провинциальные танцы»

Татьяна Баганова поставила спектакль «Синяя Борода» по заказу знаменитого фестиваля American Dance Festival (ADF). Над постановкой, инспирированной сказкой Шарля Перро, работала интернациональная команда: швейцарский композитор Рио Вольта, американский танцовщик Чарльз Слендер-Уайт, художник по свету Дэвид Фэрри (США). Чарльз Слендер-Уайт на премьере и последующих показах исполняет свою партию в Сан-Франциско, в режиме реального времени взаимодействуя с танцовщиками «Провинциальных танцев» по видеосвязи.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Провинциальные танцы»

Спектакль Sepia (четыре номинации на «Золотую Маску, 2013) поставлен Татьяной Багановой по мотивам романа японского писателя Кобо Абэ «Женщина в песках». Песок в спектакле одновременно является средой обитания героев, символом времени и внешним фактором, трансформирующим сознание. Он диктует ритм, атмосферу, хореографию и образы, становится главным действующим лицом спектакля, местом обитания персонажей. Бесконечность сыплющегося песка подчеркнута длинными, тянущимися звуками симфонии Авета Тертеряна.

В ноябре театр отправится на длительные гастроли в Москву и станет первым участником программы Dance резиденция в московском «Новая Опера». Основное событие резиденции — восстановление легендарного спектакля на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» (премия «Золотая Маска», 2014), поставленного Татьяной Багановой для Большого театра в 2013 году. Созданный к 100-летию первой постановки знаменитого балета на музыку Игоря Стравинского, спектакль стал первым в истории Большого театра, где на одной сцене совместно работали труппы современного и классического танца.

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