В Екатеринбурге будут судить водителя грузовика за ДТП, в котором мать и сын получили тяжелые травмы

Водителя грузовика обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 36-летнего водителя грузовика, из-за которого могло произойти ДТП. В аварии тяжелые травмы получили 30-летняя женщина и ее сын, сообщает прокуратур Свердловской области.

ДТП произошло 25 декабря 2021 года около 14:12. Водитель грузовика MAN LE 180C ехал по улице Щербакова и приближался к регулируемому перекрестку с улицей Самолетной. По версии следствия, мужчина был невнимателен к дорожной ситуации и допустил несколько нарушений правил дорожного движения.

- Не убедившись в безопасности своего маневра и отсутствии приближающихся со встречного направления транспортных средств, он не уступил дорогу встречному автомобилю Lada Granta, - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате грузовик столкнулся с легковушкой. Lada Granta отбросило в направлении улицы Самолетной, и машина выехала на тротуар. Легковушка сбила мать и сына, которые стояли на перекрестке и ждали зеленый сигнал светофора.

Травмы женщины специалисты оценили как тяжкий вред ее здоровью. Мальчик также получил повреждения. Его доставили в больницу.

Водителя грузовика обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело передали в суд.

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