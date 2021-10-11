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Общество11 октября 2021 6:31

Начало недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливым

Во вторник синоптики обещают потепление
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Начало недели будет пасмурным и теплым

Начало недели будет пасмурным и теплым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало новой рабочей недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливым. Прогноз погоды опубликовали синоптики Уральского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 11 октября, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов.

Во вторник, 12, октября, в ночное время пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +5,+7 градусов. Днем, по прогнозам, существенных осадков не ожидается, а воздух прогреться до +12,+14 градусов.

В среду, 13 октября, сохранится переменная облачность, однако осадков уже не прогнозируется. Температура воздуха сохраниться такая же, как во вторник.