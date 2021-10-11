В «Екатеринбург-Экспо» из-за сломавшейся техники на два часа задержали концерт Zivert

Фанаты Zivert в ожидании концерта Фото: читатель КП

Жители Екатеринбурга, пришедшие 10 октября на концерт Zivert в «Екатеринбург-Экспо» пожаловались на плохую организацию концерта. Фанатам певицы пришлось ждать выступления около двух часов. Перед тем как выйти на сцену Zivert на своей странице в Instagram извинилась перед зрителями и объяснила в чем причина такой серьезной задержки.

- Мы тоже сидим в гримерке, ждем. Сорри. Знаю, что кого-то начали запускать, кого-то нет. Там какой-то большой кран возле сцены монтирует ферму (прим.ред - балка, используемая для подвеса оборудования). Так случается: на саундчеке сгорела ферма со светом, которая висит над сценой. Мы тоже очень ждем своего выхода, - рассказала в сторис певица.

Концерт все-таки состоялся, однако зрители остались недовольны звуком и светом на выступлении. Как поделилась с «КП-Екатеринбург» читательница, включено в итоге было не все освещение, а экраны не работали вовсе.

- Когда все расселись, начали объявлять о том, что по техническим причинам начало сдвинется. Нагрузки не выдержала электрика. Волонтеры сказали, что оборудование искрило и отключалось во время репетиции, - рассказала она.

Кроме того фанаты Zivert пожаловались на огромные очереди перед входом в зал. Сейчас дождавшиеся концерта зрители пишут в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Экспо» гневные сообщении с требованием к организаторам вернуть деньги.

В «Екатеринбург-Экспо» извинились перед зрителями и обещали ужесточить требования к проведению мероприятий на площадке, чтобы не допустить похожих ситуаций.

- «Екатеринбург-Экспо» Екатеринбург-ЭКСПО соответствует всем требованиям и соблюдает все предписания, которые предъявляет Роспотребнадзор при проведении массовых мероприятий. К сожалению, вчера случились технические неполадки, которые не позволили начать концерт вовремя, - рассказали в пресс-службе концертной площадки. - Мы приносим свои извинения за задержку, которая была связана с их устранениями и принятыми затем дополнительными противоэпидемиологическими мерами для безопасности зрителей.

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