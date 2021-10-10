Следователи прокомментировали смерть пенсионерки, которая выпала с балкона 10 этажа

Женщине было 85 лет. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следователи СК впервые прокомментировали смерть пенсионерки, которая выпала с балкона 10 этажа в Екатеринбурге. Трагедия произошла ранним вечером 8 октября по адресу Мамина-Сибиряка, 54. Тело женщины доставали с крыши супермаркета.

- Проводится доследственная проверка. По предварительной информации, признаков криминала не имеется, - рассказали «КП»-Екаетеринбург в следственном отделе СКР по Кировскому району города.

Пенсионерке было 85 лет. По словам соседей, сын женщины нанял для нее сиделку, но в момент случившегося ее не было дома.

- У нее сын достаточно обеспеченный человек. Не так давно нанял ей сиделку, чтобы всегда был нужный уход. Но, как мы поняли, в момент случившегося ее не было в квартире. Она уже совсем старенькая была. Заслуженный врач, Ветеран труда, - рассказывали «Комсомолке» жители многоэтажки.