Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области появился новый способ мошенничества – преступники представляются сотрудниками МЧС и навязывают фиктивные услуги. В их числе установка пожарных извещателей а также путём вымогательства денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности.

В случае визита таких лиц стоит сразу же обратиться в полицию.

- Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить, - отмечают в свердловском главке МЧС.

ВАЖНО

Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.