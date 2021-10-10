В ГИБДД рассказали, как водителям нужно поменять стиль вождения в заморозки

При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить ДТП. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД рассказали, как водителям нужно поменять стиль вождения с наступлением заморозков. Именно в этот период наблюдается резкое увеличение числа аварий. Пешеходам также стоит быть бдительными: переходить проезжую часть только в том случае, когда они уверены, что автомобилисты их пропускают.

- Меняющиеся погодные условия: осадки в виде дождя и снега, смена температуры воздуха, заморозки, гололед, требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге, - отметили в отделении пропаганды управления ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что на Уралмаше водитель Kia Rio перепутал сигналы светофора и снес 9-летнего мальчика на самокате.