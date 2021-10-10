Парня сбил локомотив. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Екатеринбурге подросток выжил после наезда поезда. Инцидент произошел в ночь на 10 октября на ВИЗе у станции Площадка. Теперь следователям предстоит выяснить, что несовершеннолетний делал в позднее время у железнодорожных путей.

- В Екатеринбурге следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации разбираются во всех обстоятельствах получения травм 17-летним подростком 10.10.2021 в районе станции Площадка, - сообщили «Комсомолке» в СК на транспорте по УрФО.

С травмами подростка доставили в городскую больницу № 23.