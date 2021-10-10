Пожарные ликвидировали возгорание рядом с Солнечным

На пожаре работали 22 сотрудника МЧС, было задействовано 5 пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 9 октября на окраине Екатеринбурга был потушен природный пожар вблизи микрорайона Солнечный. По данным свердловского главка МЧС, в 21:30 огонь был локализован, а уже в 22:05 пламя удалось полностью потушить.

- На месте работали 22 сотрудника МЧС и 5 пожарных машин, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что возгорание произошло рядом с коттеджным поселком Зеленоборский-1. Напомним, что 1 сентября под Екатеринбургом произошло возгорание в СНТ «Энергостроитель». Страшные кадры с места ЧП вы можете посмотреть здесь.