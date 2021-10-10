Нарушителей из числа осужденных, а их действия также могут привести к преступлениям по отношению к таким же осужденным, также пересекаются, фиксируются и документы передаются в следственные органы полиции и СК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском управлении ФСИН прокомментировали ситуацию с правами осужденных. В частности там заявили, что начальник генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров регулярно проводит встречи с членами ОНК.

- 5-10 лет назад имели единичные случаи серьёзного нарушения прав осужденных. С этим руководством Главка и сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН велась последовательная борьба. Обстановка в учреждениях ГУФСИН сегодня стабильная. Благодаря постоянному контролю за работой учреждений ГУФСИН, взаимодействию с прокуратурой, полицией, следственными органами, полной открытости общественности в том числе уполномоченномму по правам человека в Свердловской области, - говорится в сообщении главного управления ФСИН региона.

Напомним, что Генпрокуратура России организовала проверку в саратовской областной туберкулезной больнице для заключенных (ОТБ-1), где лечение проходило через изощренные пытки. На видеокадрах, которые попали в сеть, сцены насилия над обнаженными людьми имеют явную садисткую наклонность.

Под подозрение попали в том числе и сотрудники Управление Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН по Саратовской области, без которых подобные съемки осуществить в подобных закрытых учреждениях невозможно. По закону там вообще запрещены какие-либо камеры и телефоны.