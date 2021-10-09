Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде обыграл нефтекамский «Нефтехимик»

«Автомобилист» продолжает находиться на пятой строчке восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде обыграл нефтекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 2:3

Хозяева площадки первыми сумели открыть счет, на 13 минуте первого игрового отрезка форвард Евгений Митякин сумел переиграть Владимира Галкина и забросил шайбу в ворота, однако больше результативных действий не было с обеих сторон. Следующий гол пришлось ждать полтора периода.

Под занавес второй двадцатиминутки гости сумели сначала отыграться, а потом и вовсе выйти вперед. На 36 минуте в большинстве отличился Райан Спунер, а через 30 секунд ворота соперника поразил Владимир Кузнецов. В третьем периоде Брукс Мэйсек смог увеличить преимущество своей команды, однако хозяева усилиями Егора Попова снова попытались догнать соперника, однако ничего из этого не вышло.

«Автомобилист» продолжает находиться на пятой строчке восточной конференции. В активе команды 19 очков в 16 матчах.