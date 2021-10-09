В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок на кольцевой автодороге пострадали три человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на кольцевой автодороге столкнулись два нарушителя на легковых автомобилях, в аварии пострадали три человека, обе машины от удара вылетели за пределы трассы. Известно, что ДТП произошло на первом километре дороги примерно в 13:40. 35-летний водитель Volkswagen Passat ехал со стороны Челябинского тракта и повернул налево, несмотря на знак «Движение прямо».

- Ему навстречу двигался водитель на Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего мужчины, он ехал по правому ряду, нарушая требование «Направление движения по полосам», - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель Mitsubishi в столкновении получил черепно-мозговую травму и тупую травму живота, его увезли в ГКБ № 23, один из его пассажиров получил перелом правого плеча, другой - перелом правой плечевой кости, переломы костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.