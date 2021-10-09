В Академическом районе Екатеринбурга постоят еще один детский сад на 200 мест

Накануне комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования утвердила проекты планировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга в границах улиц Разливной и Амундсена появится новый детский сад на 200 мест. Накануне комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования утвердила проекты планировки и межевания территории.

- Вариант планировочного решения предполагает модернизацию существующих очистных сооружений дождевой канализации, а также строительство современного детского сада на 200 мест, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, вопрос развития социальной сферы – строительство школ и детских садов – находится на особом контроле городских властей. Ранее стало известно, что на Эльмаше и в Октябрьском районе уральской столицы появятся новые дошкольные учреждения, которые смогут принять около 400 воспитанников.