В Свердловской области ищут пропавшего подростка из ХМАО

Фото: поисковый отряд "Азимут"

В Свердловской области разыскивают 15-летнюю Еву Шумихину, которая пропала в Ханты-Мансийском автономном округе. Девочка вышла из дома в Нижневартовске, где проживала на улице Интернациональной, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Есть предположение, что подросток мог направиться в уральскую столицу.

- Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, на вид 15-16 лет, волосы прямые, темно-русые, светлые глаза, - сообщают волонтеры поискового отряда «Азимут» из Нижневартовска.

На момент исчезновения была одета в черно-серую куртку-олимпийку, черные с синим штаны-шаровары, темно-зеленый мешковатый свитер и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Ева Шумихина, сообщите в поисковый отряд по номеру 8 (922) 255-45-68 или позвоните в полицию по телефону 8 (922) 783-99-83.