В Екатеринбурге рецидивист ограбил 72-летнюю бабушку в городском автобусе

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее судимому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 27-летнего рецидивиста, который ограбил 72-летнюю пенсионерку прямо в городском автобусе. Пострадавшая написала заявление и рассказала, что неизвестный ей молодой человек вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего поспешил скрыться. Стоимость ущерба она оценила в 14 тысяч рублей.

- Подозреваемого быстро нашли. Мужчина дал признательные показания. По его словам, в автобусе он обратил внимание на пожилую женщину, которая в этот момент держала в руках мобильное устройство. После у него внезапно возник умысел на хищение смартфона в корыстных целях, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее судимому мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, полицейские подозревают задержанного в ряде аналогичных преступлений, которые он совершал на территории города.