В Свердловскую область идет резкое похолодание и снег

Как сообщает Уральский гирдрометцентр, ночью ожидается похолодание до -6 °С Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце неделю в Свердловскую область придет резкое похолодание. Уже завтра в некоторых районах области ожидается мокрый снег, а также дожди. Температура воздуха опустится до минусовых отметок.

Как сообщает Уральский гирдрометцентр, ночью ожидается похолодание до -6 °С. Днем воздух прогреется до +1. Из-за этого на дорогах могут образоваться наледи, поэтому накануне Свердловская ГИБДД призвала водителей готовиться к зиме и задуматься о смене летней резины на зимнюю. Именно в межсезонье из-за смены погоды, осадков в виде дождя и снега, смены температуры воздуха, заморозков и гололеда резко возрастает число аварий с участием даже опытных водителей.

Кстати, начало зимы в Екатеринбурге и Свердловской области будет аномально холодным. Специалисты Гидрометцентра России составили карту прогнозов отклонений средней месячной температуры воздуха от нормы.