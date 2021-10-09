Уральский бренд одежды выпустил футболки с известным фото с несогласованных митингов

Фото: Instagram бренда одежды urals

Уральский бренд одежды Urals выпустил футболки под названием «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» На них изображено фото с несанкционированного митинга, которое было сделано в конце января этого года.

Футболки были созданы в сотрудничестве уличным художником, Тимофеем Радей, именно он является создателем арт-объекта «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» на крыше уральского приборостроительного завода, а также Викторией Халиуллиной, которая и сделала этот знаменитый снимок митингующих.

Одежда выпущена в минималистичных цветах: черном и белом. Представители бренда заявили, что их тираж ограничен, а стоимость одной одной штуки составляет порядка двух тысяч рублей.

Тимофей Радя принимал участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Там художника задержали и выписали ему административный протокол за участие в акции. Но на суд, где ему грозил штраф, Радя не являлся. Поэтому его пришлось ловить судебным приставам и полиции.