На Урале естественная убыль населения за полгода составила почти 20 тысяч человек

За прошлый месяц в регионе скончались 7648 человек, это 56.5% больше, если сравнивать с показателями 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области увеличилась смертность и снизилась рождаемость населения. По данным Росстата, за прошлый месяц в регионе скончались 7648 человек, это 56.5% больше, если сравнивать с показателями 2020 года. Кроме того, у трети умерших уральцев был подтвержден коронавирус, только за август их набралось 2365 человек.

С начала же года в список умерших попали чуть больше 47 тысяч человек, это на 14.5% больше, чем в прошлом году, а родились 28.6 тысяч детей, этот показатель упал на 2%. Естественная убыль населения составила почти 20 тысяч человек.

Напомним, в Свердловской области день ото дня растет число летальных исходов от заболевания коронавирусом. Только за последние сутки от COVID-19 скончались 48 уральцев. Заместитель губернатора Павел Креков объяснил, с чем связана эта тенденция.

- Чем дольше идет так называемое плато, в его финале смертность, как правило, возрастает. Это связано с тем, что этот штамм более тяжелый, чем предыдущие, и мы не можем предполагать, какие штаммы будут преобладать в дальнейшем, - заявил Павел Креков