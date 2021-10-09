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Общество9 октября 2021 10:11

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали сбытчика наркотиков

Мужчина сильно нервничал во время проверки документов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД задержал сбытчика запрещенных веществ во время проверки документов. Накануне автоинспекторы остановили машину Hyundai, водитель которой при виде полицейских заметно занервничал, поэтому салон его авто решили осмотреть. Во время этой процедуры и был обнаружен сверток с неизвестным веществом.

- Сверток направили на исследование. Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон. По предварительным данным, подозреваемый хранил «синтетику» с целью дальнейшего сбыта, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.