Певица из Екатеринбурга Клава Кока выпустила собственную коллекцию ювелирных изделий

По словам исполнительницы, на работу над проектом ушло около полугода Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выпустила коллекцию ювелирных украшений из серебра совместно с одним из известных брендов. По словам исполнительницы, на работу над проектом ушло около полугода, она лично придумывала концепцию и рисовала эскизы. Фанаты смогут выбрать что-то по душе из 50 различных образцов.

- Каждое отражает меня и мое творчество. Было так много разных идей, и мы решили разбить их на три линейки: строчки из ваших любимых моих песен; все, что связано с моим творчеством и музыкой; а также сюрприз для моих самых дерзких и стильных модников, - написала певица в своем Instagram.

Вся коллекция уже доступна для покупки. Напомним, в этом году Клава Кока попала в рейтинг Forbes. Издание опубликовало список самых перспективных россиян до 30 лет. Эксперты журнала отметили достижения певицы 25-летней певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова), 30-летнего рэпера Niletto (Данил Прытков), а также 28-летнего спортсмена Петра Яна.