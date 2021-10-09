32-летний екатеринбуржец потерял 1.6 миллиона, поверив телефонным мошенникам

Пострадавший уверяет, что на него оказали психологическое воздействие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники лишили местного 32-летнего мужчину почти двух миллионов рублей, применив психологическое воздействие. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера, на том проводе представились сотрудниками банка. «Специалист» сообщил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, а, чтобы аннулировать заявку, нужно оформить зеркальный займ.

- Доверчивый гражданин согласился и в офисе банка через кассу получил нужную сумму. Затем звонивший сообщил собеседнику, что ему необходимо перевести полученные деньги на «безопасный» счет. По окончании всех операций, когда звонки прекратились, мужчина понял, что стал жертвой аферистов, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Общая сумма ущерба составила миллион и 628 тысяч рублей. По словам заявителя, лжебанкир обращался к нему по имени отчеству, а также назвал иные персональные данные, включая дату рождения. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».