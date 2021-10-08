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Общество8 октября 2021 20:43

В ГИБДД Свердловской области рекомендовали водителям переобувать свои автомобили

Именно в межсезонье резко растет число аварий даже среди опытных шоферов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чтобы минимизировать число аварий, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим

Чтобы минимизировать число аварий, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская ГИБДД призвала водителей готовиться к зиме и задуматься о смене летней резины на зимнюю. Именно в межсезонье из-за смены погоды, осадков в виде дождя и снега, смены температуры воздуха, заморозков и гололеда резко возрастает число аварий с участием даже опытных водителей.

- Причинами ДТП становится невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Кроме этого, дорожные происшествия становятся причиной заторовых ситуаций, затруднений в движении, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Чтобы минимизировать число аварий, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервала между автомобилями. Как только выпадает снег, водителям рекомендуют снижать скорость по минимума. Пешеходам также напоминают о необходимости проявления бдительности, так как тормозной путь транспортного средства на мокром асфальте, особенно в гололед, значительно увеличивается.