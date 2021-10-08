В Екатеринбурге осудили отца и сына, организовавших подпольный склад алкоголя

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге осудили отца и сына из Березовского, которые продавали партии алкоголя без акцизной марки. 51-летнего мужчину и его 22-летнего родственника признали виновными по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере». Следователи установили, что в 2018 году родственники организовали подпольный склад спиртного, их деятельность процветала в течение двух лет.

На реализуемых ими бутылках и жестяных банках не было маркировки, соответствующей требованиям ГОСТа. На этикетках не были указаны даты розлива, состав продукции и производитель, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Как оказалось, стоимость изъятой продукции составляет больше четырех миллионов рублей. Их клиентами были частные лица, свой товар продавцы развозили на личном автомобиле. Кстати, экспертиза показала, что в спиртном содержались токсичные микропримеси.

По решению суда, отец получил 2.5 года условно и штраф в размере 250 тысяч, его сын отделался 130 тысячами штрафа и двумя годами условно.