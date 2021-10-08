В Екатеринбурге вновь на все выходные закроют Макаровский мост

Из-за временного прекращения работы путепровода трамвайные маршруты №3 и №23 изменят схему движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вновь на все выходные перекроют движение по Макаровскому мосту. Ограничения для автомобилистов вступают в силу с 21:00 8 октября и продлятся до 05:00 11 октября. По сообщениям «Гортранса» из-за временного прекращения работы путепровода трамвайные маршруты №3 и №23 изменят схему движения, а № 7 будет отменен.

- Горожанам придется искать пути объезда. Тем, кто на машине, предлагается следовать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному, - сообщают в «Гортрансе».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Горького. Об этом сообщает администрация города. Новая дата открытия движения – 31 октября 2021 года. Улицу закрыло ООО «ГУДСР». Движение ограничено на участке от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли. Там ведутся ремонтные работы.