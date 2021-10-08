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Общество8 октября 2021 19:18

В Екатеринбурге мужчина лишился миллиона рублей, поверив мошенникам

Злоумышленники действовали по отработанной схеме
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Общая сумма ущерба составила один миллион и 192 тысячи рублей

Общая сумма ущерба составила один миллион и 192 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился больше миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. 69-летний пострадавший мужчина обратился в полицию 7 октября и рассказал, что накануне ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Ему рассказали, что с его счета пытаются списать все деньги.

- После этого звонивший в целях сохранности накоплений убедил потерпевшего снять со счета все имеющиеся деньги и перевести их на якобы безопасные счета, которые ему укажут, что мужчина и сделал, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Общая сумма ущерба составила один миллион и 192 тысячи рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.