В Екатеринбурге мужчина лишился миллиона рублей, поверив мошенникам

Общая сумма ущерба составила один миллион и 192 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился больше миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. 69-летний пострадавший мужчина обратился в полицию 7 октября и рассказал, что накануне ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Ему рассказали, что с его счета пытаются списать все деньги.

- После этого звонивший в целях сохранности накоплений убедил потерпевшего снять со счета все имеющиеся деньги и перевести их на якобы безопасные счета, которые ему укажут, что мужчина и сделал, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Общая сумма ущерба составила один миллион и 192 тысячи рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.