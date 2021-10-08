Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил восстановить церковь Демидовых

Кроме того, в его планы входит превратить город в мировой центр с помощью наследия династии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил восстановить фамильную церковь Демидовых, которая расположена в Нижнем Тагиле. Кроме того, в его планы входит превратить город в мировой центр с помощью наследия династии. Чтобы это осуществить, необходимо воссоздать древний храм. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

Церковь снесли в 60-х годах. Однако губернатор, будучи тогда еще мастером в «Тагилстрое», отказался делать это. Церковь была снесена без него, но теперь планируется ее восстановить и поставить неподалеку «Демидов-центр», - заявил Россель в интервью ОТВ.

Кстати, проект храма уже готов, его презентуют в ходе Демидовской ассамблеи. Напомним, в честь открытия собрания приветственное письмо участникам прислал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что именно в эти дни отмечается 180-летие первой экспозиции музея-заповедника «Горнозаводской Урал», который открыли в 1841 году. Сегодня это один из старейших региональных музеев России.