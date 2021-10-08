Организаторы «Уральской ночи музыки» рассказали, как получить пропуск на фестиваль

Браслеты-ристбенды будут выдавать с 9 по 21 октября в инфоцентрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Уральской ночи музыки» рассказали, что нужно делать слушателям, чтобы без проблем попасть на фестиваль. Чтобы пройти на площадку, нужно будет получить специальный браслет-ристбенд, их будут выдавать с 9 по 21 октября в инфоцентрах, которые расположены в ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Алатырь» и ТЦ «Дирижабль». Планируется, что появятся еще точки, которые будут расположены около пунктов вакцинации.

- В день фестиваля получить ристбенды можно будет на 5 площадках: - КРК «Уралец», ДИВС, Дом офицеров, Дворец культуры железнодорожников, ККТ «Космос», - сообщает пресс-служба Ural Music Night.

Чтобы получить браслет-пропуск, необходимо предъявить паспорт, предоставить адрес электронной почты, показать QR-код, который подтверждает наличие вакцинации, или продемонстрировать сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета Госуслуг. Напомним, сама ночь музыки состоится 22 октября.