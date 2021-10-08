В Екатеринбурге осудили двоих волгоградцев, которые обворовывали пенсионеров

В начале декабря мошенников удалось задержать, ими оказались безработные жители Волгограда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили двух жителей Волгограда, которые обворовывали пенсионеров в Екатеринбурге. Один из случаев произошел в ноябре прошлого года, тогда двое молодых людей подошли к 82-летнему пенсионеру и рассказали ему, что им грозит отчисление из ВУЗа, поэтому им нужно дать денег в долг. Дедушка поверил в эту легенду и в банкомате на улице Репина снял 460 тысяч рублей. Не дождавшись своих денег, он обратился в полицию.

- Через три дня злоумышленники пришли к 85-летней женщине, чтобы якобы продать ей посуду. В квартире они нашли книгу, в которой лежали деньги, когда пенсионерка попыталась отобрать ее, они выхватили оттуда 132 тысячи и сбежали, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

В начале декабря мошенников удалось задержать, ими оказались безработные жители Волгограда 26 и 23 лет. Они не стали отпираться и сразу признались в содеянном. По решению Верх-Исетского районного суда, молодые люди получили по четыре года колонии общего режима.