Заводы Нижнего Тагила ждет внеплановая проверка из-за загрязненного воздуха

По сообщениям Telegram-канала «Зеленый змий», в список попали сразу 11 уральских заводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нижнетагильских предприятиях планируется провести внеплановые проверки, которые предположительно загрязняют воздух. Известно, что на проверку отправят 175 предприятий по всей России до конца 2022 года. По сообщениям Telegram-канала «Зеленый змий», в список попали сразу 11 уральских заводов.

- Нижний Тагил участвует в федеральной программе «Чистый воздух», но, несмотря на предпринимаемые меры по уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу, в 2020 году в городе уровень загрязнения воздуха сменился с повышенного на высокий, - отметили в пресс-службе Росприроднадзора.

Напомним, ранее синоптики предупредили о первой степени опасности из-за загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области. Регион накроет смог. В этот период будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.