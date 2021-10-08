Уральские больницы получили больше 50 новых внедорожников

В Алапаевске две полученные Lada Niva передадут отделениям, которые находятся в 30 километрах от города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские учреждения Свердловской области получили 53 новых внедорожника Lada Niva. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Сейчас колоссальную нагрузку испытывают не только врачи и медсестры, но и автопарк любой больницы. Выезды медиков к пациентам, транспортировка биологических материалов, доставка лекарственных препаратов для жителей – использование автомобилей в разы увеличилось, - рассказал главврач Сысертской центральной районной больницы Рифать Янгуразов.

Внедорожники передали 38 свердловским больницам. Это сделали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Эта поставка машин для некоторых больниц уже не первая в этом году. Автомобили уже передавали Полевской ЦГБ, Махневской и Алапаевской больницах.

В Алапаевске две полученные Lada Niva после постановки на учет, передадут отделениям общей врачебной практики, которые находятся в 30 километрах от города.

Губернатор Свердловской области объявил 2021 год в регионе годом медицинского работника. В числе приоритетных задач в области: обеспечение доступности и качества медпомощи, обновление материально-технической базы медицинских учреждений.

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