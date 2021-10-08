В Екатеринбурге выступит мужской состав youtube-канала «ВЕК»

«Русское многоголосье» - это уникальное звучание народной песни в современном мире

09 октября в Центре культуры «Урал» впервые выступит Мужской состав youtube-канала «ВЕК». Сам канал существует уже более 10 лет, и собирает миллионы просмотров своих видео. Подписчиков же на данный момент более 250 тысяч, что просто невероятная цифра для канала, где звучит традиционная русская музыка и не только.

Мужской состав YouTube канала «ВЕК» - это друзья и единомышленники, которые любят, изучают и поют народную песню. Это обычные современные люди, которым не безразлична традиционная культура. И они стараются по своим силам сохранять её и давать ей жизнь в наше время. Чтобы народная музыка приносила радость и самим участникам видео, и чтобы все окружающие могли узнать насколько на самом деле богата, многообразна и интересна настоящая традиционная музыкальная культура России.

Осенью 2018 года мужской состав канала ВЕК впервые собрался для записи видео. До этого времени каждый из участников имел свой песенный опыт, самостоятельно изучал народные песни, или был участником какого-либо фольклорного коллектива. С тех пор участники «виртуального ансамбля» выступают в большом составе.

В репертуаре ансамбля есть песни разных регионов России: казачьи песни с Дона, Кубани, Терека, сибирские песни, а также центральных и южных областей. «Русское многоголосье» - это уникальное звучание народной песни в современном мире!

Вот что пишут зрители:

«Потрясающая манера исполнения старинной русской песни! Это мужское многоголосье берет за душу с первых секунд исполнения. Как будто катаешься на волнах полноводной реки и душа смеётся и плачет одновременно. Браво исполнителям за мастерство и красоту. Вот эти песни надо почаще слышать народу, нашим детями внукам с малолетства, с песенок».

Ютуб канал ВЕК

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