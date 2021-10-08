В Свердловской области решили бесплатно прививать от коронавируса мигрантов

Мигрантов много среди работников сферы обслуживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области решили бесплатно ставить прививки от коронавируса мигрантам старше 18 лет. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Александр Харитонов напомнил, что в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер.

- Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых – мигранты, - говорится в сообщении.

Теперь иностранные граждане смогут сделать это бесплатно. При этом сведения о прививке будут заносить в реестр вакцинированных только при предъявлении СНИЛСа. Без данных в реестре нельзя будет получить сертификат и QR-код вакцинированного.

При этом мигрантам без СНИЛСа будут выдавать справку о поставленной прививке с подписью и печатью врача и медучреждения.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в Свердловской области собираются создать зоны, свободные от коронавируса. Попасть в них можно будет по специальному QR-коду, который получат привитые от COVID-19 жители и те, кто уже переболел коронавирусом.