Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал сенатором Совфеда

Высокинский занимал разные посты в администрации Екатеринбурга с 2000 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-мэр Екатеринбурга и бывший заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский стал сенатором Совета Федерации от региона. Об этом сообщает сайт Законодательного собрания области.
- Александра Геннадьевича Высокинского мы назначили сенатором и освободили от обязанностей депутата Законодательного Собрания Свердловской области. С сегодняшнего дня он – сенатор Российской Федерации, – заявила на заседании председатель заксобрания Людмила Бабушкина.
В кресле сенатор Высокинский сменит Аркадия Чернецкого. Тот в свою очередь стал первым вице-спикером заксобрания.
Высокинский занимал разные посты в администрации Екатеринбурга с 2000 года. В 2018 году он стал главой города. В конце 2020 года его назначили первым заместителем губернатора Свердловской области. В 2021 году Высокинский по результатам выборов получил мандат депутата областного заксобрания.