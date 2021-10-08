Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал сенатором Совфеда

Высокинский занимал разные посты в администрации Екатеринбурга с 2000 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский стал сенатором Совета Федерации от региона. Об этом сообщает сайт Законодательного собрания области.

- Александра Геннадьевича Высокинского мы назначили сенатором и освободили от обязанностей депутата Законодательного Собрания Свердловской области. С сегодняшнего дня он – сенатор Российской Федерации, – заявила на заседании председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

В кресле сенатор Высокинский сменит Аркадия Чернецкого. Тот в свою очередь стал первым вице-спикером заксобрания.

Высокинский занимал разные посты в администрации Екатеринбурга с 2000 года. В 2018 году он стал главой города. В конце 2020 года его назначили первым заместителем губернатора Свердловской области. В 2021 году Высокинский по результатам выборов получил мандат депутата областного заксобрания.