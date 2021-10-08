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Общество8 октября 2021 13:58

В Екатеринбурге отложили открытие улицы Горького

Причиной стал незаконченный ремонт
Анастасия ШИПИЦИНА
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Движение ограничено на участке от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли

Движение ограничено на участке от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Горького. Об этом сообщает администрация города.

Новая дата открытия движения – 31 октября 2021 года. Улицу закрыло ООО «ГУДСР». Движение ограничено на участке от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли. Там ведутся ремонтные работы.

Ранее дорожники открыли движение по улице Горького на участке до улицы Куйбышева. Эта дорога была закрыта на ремонт. Работы планировалось закончить только 10 октября, но у дорожников получилось это сделать 4 октября.

На закрытом участке поменяли дорожное полотно и тротуары, а также обновили подземные коммуникации и установили новые светофоры. Кроме того, там появились велодорожки, газоны и малые архитектурные формы.