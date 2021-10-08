Колесо обозрения в парке Маяковского установят в конце октября

Сейчас из-за деревьев установленные детали нового колеса практически не видно Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Директор парка Маяковского рассказал, когда состоится долгожданная установка колеса обозрения. По его словам, до конца октября рабочие должны управиться и установить последние комплектующие аттракциона.

- Некоторые детали уже в парке, их разгрузили. В ближайшее время будет разгружена еще одна фура. Остальные задерживает завод изготовителей. Не хотел бы загадывать, но я думаю, что до конца месяца мы должны управиться. Если поторопимся, то я надеюсь, что очень скоро мы откроем эту локацию. Большая часть благоустройства завершена, - рассказал «КП-Екатеринбург» Павел Зубакин.

Он отметил, что на следующей неделе монтажники установят деталь, которая завершит окружность колеса, а затем в парке будут ждать, когда привезут кабинки. Перед тем, как пустить горожан на аттракцион, он пройдет испытание.

Напомним, открытие колеса обозрения в парке откладывали уже два раза. Все из-за того, что в город никак не могут завести оставшиеся детали конструкции. Везут их из Красноярска.