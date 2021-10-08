Нихао, Ола и Здоров: МегаФон узнал, что чаще произносят свердловчане

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Это на 45% больше, чем годом ранее. Такой рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

Самые длительные беседы зафиксированы между свердловчанами и китайцами – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 6,5 минут. Количество вызовов в Поднебесную за год показало рекордный рост в шесть раз. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Более продолжительные диалоги также происходят с жителями стран СНГ – Украиной, Узбекистаном и Таджикистаном. На них уходит около 4-х минут. На последние две страны, как и годом ранее, приходится наибольшее число вызовов – 46% и 39% соответственно.

Самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между свердловчанами, бразильцами, колумбийцами и румынцами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает полминуты. Микробеседы в 10 секунд связисты фиксируют с Мексикой и Камбоджей.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить свердловчане предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает более 25 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились уже привычные Таджикистан и Узбекистан.

Отметим, что Свердловская область занимает первое место в УрФО по общению с иностранцами: на регион приходится наибольшее число международных вызовов и минут. По этому показателю жители почти в 2 раза обгоняют югорчан и в 4 раза – челябинцев.