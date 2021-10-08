Сербская делегация посетила объекты «Синара-Девелопмент»

Фото предоставлено пресс-службой «Синара-Девелопмент»

В составе делегации присутствовали статс-секретарь Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Эмес Лалик Урбан, руководитель Центра управления геопространственными данными Республиканской геодезической службы Дарко Вучетич, директор Республиканской геодезической службы Борко Драшкович, представители Министерства строительства и развития инфраструктуры Сербии.

Знакомство с возможностями и поиск перспектив для реализации совместных проектов двух стран — результат активной работы правительств и российского экспортного центра. Для знакомства с возможностями «Синара-Девелопмент» гости посетили Екатеринбург-Арену, объекты Универсиады-2023, современный жилой район Солнечный в Екатеринбурге.

- Мы продемонстрировали не только уникальные строительные объекты, возведенные в Екатеринбурге, но и наработки в области цифровизации. Совместно со специалистами Росреестра представили, как реализована возможность удаленной регистрации сделок с недвижимостью из офиса застройщика, без визита в Росреестр, - рассказал заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Владимир Борисов.